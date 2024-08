Vela | Luna Rossa oggi inizia la tua grande avventura

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024) Prima Team New Zealand, poi Orient Express. Questa la prima giornata di Louis Vuitton Cup per la nostrache è scesa in acqua in questi minuti contro i campioni in carica dell’America’s Cup per testare il proprio lavoro. Il sogno, Max Sirena l’ha definito un’ossessione, è quello di tornare in finale cercando di regalare al movimento sportivo italiano la prima, straordinaria, affermazione in questa prestigiosa manifestazione. Difficile, ma non impossibile. La storia diUna storia chepiuttosto recentemente, in virtù della nascita del veliero nel 1997. Da un fortunato incontro tra l’imprenditore Patrizio Bertelli e lo yacht designer argentino German Frers, infatti, nasce l’idea d’iscrivere un’imbarcazione italiana all’allora trentesima edizione dell’America’s Cup del 2000.