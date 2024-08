Uccide e fa a pezzi l’amico | il figlio dell’attore spagnolo Rodolfo Sancho condannato all’ergastolo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un tribunale thailandese haDanielBronchalo,Aguirre e noto chef su YouTube,per l’omicidio premeditato del chirurgo plastico colombiano Edwin Arrieta Arteaga. L’omicidio è avvenuto l’anno scorso sull’isola di Koh Phangan, un evento che ha scosso profondamente sia la Thailandia che la Spagna, dove il padre diè una figura molto conosciuta.Leggi anche: Omicidio Pamela Mastropietro, la mamma vuole incontrare Oseghale. “Lui non rifiuta”ha confessato l’omicidio, sostenendo di aver agito per legittima difesa e di aver nascosto il corpo di Arrieta, ma ha negato di aver distrutto il passaporto della vittima. Durante il processo, è emerso cheha smembrato il corpo di Arrieta e ha disperso le parti in diversi luoghi dell’isola.