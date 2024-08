Telegram le chat sono davvero al sicuro? Gli esperti dicono di no

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 29 agosto 2024) (Adnkronos) – Pavel Durov arrestato in Francia e rilasciato su cauzione, il fratello Nikolai ufficialmente ricercato: per i due fondatori dinon è di certo un buon momento. La loro app intanto continua macina numeri stratosferici: oltre 900 milioni di utenti in tutto il mondo, spessoil mezzo preferito per comunicare di regimi L'articolo, leal? Glidi no proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.