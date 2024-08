Salerno Pulita assume 41 nuovi addetti per la manutenzione del verde | si parte il 2 settembre

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ieri, 28 agosto, presso la sede di, sono stati firmati i contratti a tempo determinato per 41lavoratori, che entreranno in servizio il 2. Dopo aver superato selezioni e controlli medici, i neoassunti hanno seguito un corso di formazione e saranno impiegati nel diserbo delle strade difino alla fine dell’anno. In questa fase iniziale,si occuperà della rimozione delle erbe infestanti da marciapiedi, muri e aiuole, mentre ladi parchi e potature rimarrà alla società appaltatrice fino a dicembre. A fine anno è prevista una verifica dei risultati ottenuti. La firma dei contratti La firma dei contratti è avvenuta alla presenza dell’amministratore unico Vincenzo Bennet, dell’assessore all’ambiente Massimiliano Natella e dei rappresentanti sindacali.