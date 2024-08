Principe William | dove si terrà la prossima edizione dei premi Earthshot

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ilo ambientale istituito dalcontinua a fare il giro del mondo. Per lafarà tappa in nuovo continente. Secondo le informazioni ufficiali, infatti, la quarta cerimonia annuale delsia Città del Capo, in Sudafrica. L’organizzazione ha rivelato che leazioni avranno luogo questo novembre. Uno degli obiettivi delè quello di far conoscere l’Prize in tutto il mondo. Appena un anno fa, ildi Galles ha presentato i finalisti e rivelato i vincitori a Singapore. Tra non molto sila quartadellaazione. Ha preso il via a Londra nel 2021. In seguito, la secondasi è tenuta a Boston nel dicembre 2022.