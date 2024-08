Politici e giornalisti al piano bar Il lancio dei grandi comici toscani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Guidi* Estate / Sei calda come i baci che ho perduto / Sei piena di un amore che è passato / Che il cuore mio vorrebbe cancellar / Odio l’estate / Il sole che ogni giorno ci donava / Gli splendidi tramonti che creava / Adesso brucia solo con furor. La voce calda di Bruno Martino è del 1960 ma fotografa nitidamente l’atmosfera di questo scorcio d’estate. Pensate alla vacanza: parte con l’attesa e la lentezza, ancora presi dal logorio dei tempi moderni, come diceva Ernesto Calindri. Poi, puntuale, arriva. E non la vuoi più lasciare andare, legandola a un granello di sabbia (Nico Fidenco) che sfuma nel pugno di un bambino in riva al mare. Che estate, ragazzi! Quando esco della Capannina, penso ai giovani. Quelli di ieri e quelli di oggi. Eleganti, ieri come oggi. Perché nei miei locali si è sempre cercato di mantenere uno stile, di evitare certi eccessi.