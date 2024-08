Pavia bagarre al Social Bistro Un ospite denuncia | Il cibo faceva schifo e mi hanno preso per il collo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 agosto 2024 – Baruffa aldi viale Sardegna, dove nei weekend di agosto viene servito il pranzo alle persone in difficoltà. Sabato scorso proprio una di queste si è presentata per mangiare qualcosa e non ha gradito ilofferto. Da lì è nata una discussione con il presidente della fondazione Costantino che offre il servizio, in sostituzione della mensa dei frati di Canepanova, terminata con una querela presentata dall’. Stando a quanto riportato nellaraccolta dai carabinieri nel pomeriggio di martedì, l’episodio sarebbe accaduto alle 11,30 del 24 agosto. “Al bar mi è stato dato un sacchetto con del– si legge nella-, che era scandaloso e di cattivo gusto oltre che freddo, di esigue quantità e scarsa qualità, e non era come quello della mensa dei frati”.