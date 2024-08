Palloncini e scarpe rosse per Yuleisi | Preghiamo per la stella più luminosa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) di Laura Valdesi SIENA La bara di legno chiaro, appoggiate sopra rose bianche e. La madre diManyoma Casanova ferma davanti al carro funebre pronto per trasferire il feretro della sua ’Giulia’, così la chiamavano affettuosamente, al Laterino. E da qui, fra qualche giorno, al piccolo cimitero di Santa Regina dove riposerà per sempre. La madre della donna uccisa da una fucilata esplosa dal compagno, il 10 agosto in Strada del Villino, tiene irossi in mano. Soprattutto un paiodella stessa tinta. Quel colore fuoco che, insieme alle calzature, è diventato simbolo del ’no’ alla violenza contro le donne. A tante vite spezzate. Messaggio inequivocabile che la famiglia lancia nel momento dell’addio alla 33enne che ha lavorato per anni nei locali del gruppo Nannini in centro a Siena. Un uomo piange e si dispera, piegato in due dal dolore.