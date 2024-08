Osimhen capricci d’Arabia | vuole tanti soldi e pure una clausola per tornare in Europa Il Giornale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 29 agosto 2024)unaperin(Il). Ecco cosa scrive sulNicolò Schira: Una cascata di petrodollari può sedurre e travolgere Victor. L’Al Ahli è in pressing per convincere il bomber nigeriano a sbarcare in Arabia Saudita: sul piatto un quadriennale da 30 milioni a stagione. Per il Napoli pronti invece 75 milioni per il cartellino della punta, che riflette e vorrebbe inserire eventualmente unarescissoria a cifre abbordabili. Tradotto: tra un anno potrebbe facilmentein. Vallo a dire agli arabi, che infatti non sembrano troppo propensi ad accontentarlo. Previsto per oggi un nuovo summit. Sullo sfondo Chelsea e Psg che monitorano la vicenda e hanno il pieno gradimento del numero 9.