Maxi-incendio di sterpaglie alla Muratella | il fumo raggiunge il centro di Roma

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 agosto 2024 – Undi vaste proporzioni sta interessando terreni privati nella zona di via di Monte Carnevale, in zona Pantano di Grano. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di, i mezzi aerei delOperativo Aereo Unificato (Dipartimento della Protezione Civile), le pattuglie della Polizia Locale, le squadre dei volontari della Protezione Civile e del Servizio Giardini diCapitale per il supporto allo spegnimento. A causa dei venti direzionati verso est, ilè visibile da gran parte della città.