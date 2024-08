L’Italia riparte dalla Nations League | domani i convocati del ct Spalletti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Dopo la delusione degli Europei, la Nazionale italiana di calcio2024/25. Per gli azzurri doppio impegno in trasferta: venerdì 6 settembre Francia-Italia al Parco dei Principi di Parigi, lunedì 9 Israele-Italia al Boszik Stadion di Budapest. Il ct Lucianodiramerà la lista dei, venerdì 30 agosto, e domenica 1 settembre la Nazionale si radunerà al Centro Tecnico federale di Coverciano, dove gli azzurri lavoreranno fino a giovedì, quando è prevista la partenza per Parigi. Venerdì 6 settembre la sfida con la Francia e la mattina seguente trasferimento a Budapest da dove, al termine della gara, si rientrerà in Italia (Milano e Roma). Gli azzurri, finalisti nelle ultime due edizioni, sono inseriti nel Gruppo 2 della Lega A con Francia, Belgio e Israele.