Lioness | la seconda stagione dal 27 ottobre con Zoe Saldaña

(Di giovedì 29 agosto 2024): ladal 27con ZoeParamount+ ha annunciato che l’attesissimadella serie originaledebutterà con due episodi in anteprima domenica 27, in esclusiva su Paramount+ in Italia, negli Stati Uniti e nei mercati internazionali in cui il servizio è disponibile. Dal candidato all’Oscar Taylor Sheridan, il thriller di spionaggio è attualmente girato in Texas. Il cast stellare della serie comprende la protagonista e produttrice esecutiva Zoe, Laysla De Oliveira, Genesis Rodriguez, il candidato all’Emmy Michael Kelly, il premio Oscar Morgan Freeman e il Premio Oscar e vincitrice dell’Emmy Nicole Kidman, che è anche Produttrice Esecutiva. La serie è prodotta da MTV Entertainment Studios e 101 Studios.