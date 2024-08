L' amore a Venezia Sul red carpet pochi influencer e tante coppie navigate È il vecchio che resiste

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il nuovo (leggi) che scompare e il(non solo d’età) che riappare, regnando sovrano. Lo notiamo - e in alcuni casi lo tocchiamo, con saluti e baci - sul reddella cerimonia inaugurale dell’81esima Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di, “griffata” (no logo, off course!) da due maestri come Alberto Barbera e Pietrangelo Buttafuoco. Se le Meloni’s dicono basta ai loro “boys” e alla famiglia “tradizionale” dopoanni, a Hollywood si. Nel cinema e non solo. Sigourney Weaver per esempio, con Jim, “con cui stiamo insieme da quarant’anni”, dice lei sul palco del Palazzo del Cinema, stringendo forte tra le mani il Leone d’Oro alla Carriera. “Questo Leone d'oro verrà in gondola con me, in aereo con me - tiene a precisare - e mio marito dovrà abituarsi ad averlo nel letto in mezzo a noi". Son gusti, per carità.