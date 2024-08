L’addio al professore Gianni Caruso | l’ultimo post come un testamento il ricordo dei fratelli Damilano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiCon la scomparsa del, icona dell’atletica beneventana, il capoluogo sannita ha perso un altro pezzo della sua storia sportiva e sono centinaia i messaggi di cordoglio che da ieri sera hanno invaso i social. Scritti non solo da appassionati e praticanti dello sport che amava tanto e che ha contribuito a fare crescere a livello locale e nazionale. ma da tanta gente comune che ne ha sempre apprezzato l’impegno e la totale dedizione ai suoi ragazzi della Libertas Amatori Atletica Benevento. Proprio la pagina facebook della società a lui tanta cara è stata utilizzata da molti per lasciare un suo. C’è chi ha scritto che ilè stato “uno fra i pochi che usava l’amore per l’atletica leggeraoccasione per trasmettere valori essenziali alla vita in rapporto a se stessi e agli altri.