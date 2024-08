Incastri perfetti | credo che ci divertiremo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il ‘chirurgo’ è tornato. Con qualche giorno di ritardo, programmato, sulla tabella di marcia, Jamar Smith ha ripreso ad allenarsi con il resto della truppa. Il suo compito resta lo stesso dell’anno scorso: dovrà portare leadership, esperienza e canestri pesanti uscendo dalla panchina. A giudicare dalla carica che trasmette a chi gli sta intorno, non vede l’ora di iniziare a fare sul serio. Smith, quali sono le prime sensazioni su questa squadra e da dove dovete ripartire? "Abbiamo un bel potenziale, è stata costruita una squadra che può fare molto bene anche se ovviamente dobbiamo lavorare duro.che il punto di partenza, la nostra certezza, possa essere la grande atmosfera che abbiamo creato al PalaBigi. Con il nostro pubblico abbiamo creato una sinergia che ha un’influenza davvero straordinaria sulle nostre performance Non ce ne sono molti così, in Italia".