Il raduno da tutta Italia | Qui molte opportunità Una città per i giovani

(Di giovedì 29 agosto 2024) Sono le 12,30 quando gli aspiranti allievi della Scuola Superiore Sant’Anna iniziano ad arrivare al polo didattico Porta Nuova, sede della prima prova dell’area concorsuale di ingegneria. "Essere ammessa sarebbe la realizzazione di un sogno. A Pisa ci ho lasciato il cuore", dice Adriana Palmese da Napoli, che era già stata inla scorsa estate in occasione del progetto Stem organizzato dalla Sant’Anna con l’obiettivo di promuovere lo studio delle materie scientifiche tra le ragazze. "Grazie all’orientamento - aggiunge - ho capito che l’informatica è la mia strada". E’ interessato all’ingegneria informatica anche Tommaso Carpenelli, arrivato in mattinata dall’Umbria, che punta a "lavorare nel mondo della ricerca dopo la laurea". E per quanto riguarda Pisa, "avevo già visitato lada turista - racconta -, e penso che sia proprio a dimensione di studente".