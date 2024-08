Il Cda dell’associazione Palio Le modalità per candidarsi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Verso un nuovo Cda. l Comune di Fucecchio ha pubblicato un avviso per il rinnovo dei rappresentanti del consiglio di amministrazionedelle Contrade Città di Fucecchio che organizza l’evento più importante dell’anno per la città. Sono otto le nuove nomine che saranno ufficializzate dalla sindaca Emma Donnini. ma è possibile farsi avanti. Coloro che sono interessati a ricoprire la carica possono inviare formale dichiarazione alla sindaca, corredata da curriculum vitae e da copia di un documento d’identità in corso di validità, entro e non oltre il 3 settembre. L’amministrazione informa che la modulistica necessaria aè reperibile sul sito internet del Comune. La documentazione potrà essere inviata attraverso posta elettronica certificata Pec all’indirizzo comune.fucecchio@postacert.toscana.