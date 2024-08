Gli impacchi fai da te per capelli da fare e provare ora

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 29 agosto 2024) A fine estate isono spesso secchi, sfibrati e disidratati. Ma non temete perché glifai da te possono essere la soluzione ideale per una chioma sana e lucente. Ecco cinque maschere daora e nei prossimi giorni. Le maschere a impacco fai da te perLa maschera uova e miele è perfetta per isfibrati e con doppie punte. Mescolate un uovo intero insieme a due cucchiaini di miele d’acacia o millefiori, versate il composto sulle punte e lasciatelo in posa per 10 minuti. Invece quella al limone, è adatta perspenti che necessitano di luminosità. L’impacco si ottiene mescolando due cucchiai di succo di limone, un bicchiere di latte e un cucchiaio di miele. Lasciare in posa per 30 minuti. Scoprite gli altri composti benefici nel video di Amica.