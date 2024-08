F1 Carlos Sainz | Mi godrò al meglio quest’ultima volta a Monza con la Ferrari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) Sarà un GP speciale per. Lo spagnolo dellaconcluderà il proprio rapporto con la scuderia di Maranello al termine del Mondiale 2024 di F1. Nel week end di, il sedicesimo del campionato, il madrileno vorrà godersi altutte le emozioni di gareggiare con la Rossa davanti al passionale pubblico italiano, nel Tempio della velocità. “Sto cercando di godermelo il più possibile. Voglio apprezzare le sensazioni e provare a vivere il presente. Penso che sia un errore che a volte faccio, ovvero trasformare ogni fine-settimana come una semplice routine. L’approccio in questo caso è totalmente diverso qui a“, ha dichiaratonell’appuntamento con la stampa (fonte: MARCA).