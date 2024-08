Darsena Sale Cervia | weekend di fine agosto tra musica e buon cibo

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di giovedì 29 agosto 2024)location da visitare almeno una volta nella vita. E probabilmente, dobbiamo dirlo, non c’è modo migliore per festeggiare al meglio ‘ladi’. Ebbene sì, il mese che in qualche modo sancisce definitivamente ladella Summer Season 2024. Sabato 312024, negli spettacolari spazi delladel, è in programma ‘Saturday Dj Set ft. Don Diego Dj‘. In arrivo unsettimana tutto da vivere e da gustare. Sabato sera très chic e glamour con aperitivo e cena in. Appassionante Music Selection – Dj set fino a tarda serata tra Madrugada e pedana galleggiante di: UN RISTORANTE ROMANTICO A DUE PASSI DA MILANO MARITTIMA Siamo stati di recente a cena in questo posto meraviglioso, ladeldi, a due passi da Milano Marittima (località dove di recente si è tenuto il Vip Master 2024).