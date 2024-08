Conte | Lukaku? Sto aspettando l’ufficialità

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 29 agosto 2024) Alle 15:30 la conferenza stampa di, due giorni prima Napoli-Parma, gara valida per la terza giornata di Serie A. Sul fronte mercato, misterha quasi la rosa al completo. È arrivatofinalmente, l’attaccante voluto dall’allenatore, insieme a McTominay dal Manchester United per rinforzare il centrocampo. La conferenza stampa diLIVE Come ha trovato? «Perio stol’annuncio ufficiale». Quanto è stata importante la vittoria contro il Bologna? «Sicuramente la partecipazione al Maradona c’era già prima. Si sono impegnati, hanno dato tutto durante l’allenamento i ragazzi. Inevitabile sappiamo benissimo che un risultato positivo possa cambiare gli umori, può cambiare l’approccio. Si può essere piùnti, non rilassati ma con più entusiasmo, da parte di tutti.