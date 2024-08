Chiesa contro la Juve addio e polemica | Mai ricevuto offerte di rinnovo E poi parla della decisione presa da Thiago Motta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) “Con voi e con lantus sono cresciuto, sia come uomo che come calciatore“. Con un lungo messaggio disui social, Federicosaluta e ringrazia lantus e i suoi tifosi. Ma si scaglia anchela società bianconera, lasciando dietro il suo viaggio a Liverpool una coda di polemiche. L’ormai ex bianconero, infatti, ha voluto fare chiarezza sulla questione delche tanto aveva fatto discutere negli ultimi mesi. “Non ho maialcuna offerta dida partentus e, di conseguenza, non c’è mai stata una richiesta da parte mia o del mio entourage riguardo ad un aumento o ad una riduzione del mio ingaggio”. E sulladidi escluderlo dai piani tecnici: “Mi è stato comunicato che non avrei fatto parte del progetto ancora prima dell’inizio degli allenamenti con la squadra”.