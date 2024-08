Chelsea Maresca | Sterling non mi piace se rimane non gioca

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) “è un ragazzo fantastico, ma ogni allenatore ha un’idea diversa: non è il tipo di esterno che mi. Questo non toglie nulla al suo valore, la sua storia parla per lui, ma preferisco essere onesto con itori. Quelli che finora non sono stati coinvolti non lo saranno se dovesserore“. Così Enzo, parlando ai microfoni di Sky Sport, ha di fatto scaricato ufficialmente Raheem, da tempo in uscita dal. Parole che potrebbero risultare importanti nell’ottica di un possibile scambio con il Manchester United con Jadon Sancho, seguito anche dalla Juventus: “Non dobbiamo ingaggiaretori tanto per farlo, ma se può arrivare untore utile allora sono d’accordo. Jadon lo conosco bene, avendo passato tanti anni al Manchester City, vedremo cosa succederà”, ha concluso il tecnico parlando dell’ex Borussia Dortmund.