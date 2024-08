Challenger Città di Como Nishikori batte Vincent Ruggeri Travaglia prosegue il cammino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) L’Italia perde gran parte dei suoi rappresentanti nei primi due turni deldi". All’esordio sono usciti di scena il padrone di casa Federico Arnaboldi, Samuel(nel match contro il giapponese Kei), Marco Cecchinato, Stefano Napolitano e il ripescato Alexander Weis. Si è salvato invece Stefano(nella foto): l’ascolano si è qualificato per i quarti dominando Federico Bondioli per 6/2, 6/4. Eliminato anche Kovalik, testa di serie numero 1 del tabellone, per mano dell’ex top 20 Nikolaz Basilashvili.S.D.S.