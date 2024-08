Basket | Napoli ecco Kevin Pangos

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un nuovo e importante colpo perche corre sempre più verso il completamento del roster da affidare a Igor Milicic, coach della compagine campana. I partenopei hanno ufficializzato, nei giorni scorsi, l’arrivo di, nuovo playmaker che si destreggerà nel nostro campionato di LegaA. Per la felicità della società napoletana. Le prime dichiarazioni didi: “Non vedo l’ora di cominciare, mi sento davvero bene” (Credit foto – LBA via Ufficio Stampa)“Sono molto felice, è fantastico essere qui, in questa città meravigliosa.è bellissima, ho avuto già modo di apprezzarla, visitando alcuni luoghi. Non vedo l’ora di poter iniziare, abbiamo cominciato a lavorare con la squadra, vogliamo dimostrare quanto prima quello che siamo in grado di poter fare.