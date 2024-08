Atletica Elisa Valensin record e sogni nei 400! Demontis e Baiocchi volano in finale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tre azzurri in, unitaliano Under 20 e anche qualche prestazione al di sotto delle aspettative per la spedizione italiana a Lima (Perù) dove si stanno disputando i Mondiali Under 20 dileggera. Al termine di una giornata in chiaroscuro, l’Italia raccoglie un discreto bottino e proverà ad essere protagonista anche nei prossimi giorni. Il nome più atteso era quello diValentin, 16 anni, campionessa europea Under 18 nei 200 che a Lima si è cimentata nei 400. Già al mattinoaveva mostrato determinazione e cattiveria agonistica e nella semiha compiuto un piccolo capolavoro, correndo con un buon ritmo la prima parte ma riuscendosi comunque a scatenare nelper il 53?23 che gli vale il posto ine il primato personale e italian o Under 20.