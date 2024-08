Aaron morto decapitato | il sangue sull’auto la festa e le sfide challenge Quanti misteri su una morte raccapricciante

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 29 agosto 2024) Si continua a indagare sullaosa ediEngl, 24enne residente a Terento, nella Val Pusteria in Alto Adige, ritrovato quasi del tuttoall’alba di domenica 18 agosto. Per il momento non si esclude alcuna ipotesi: dall’omicidio volontario alla sfida estrema sui social.di, tutti i punti oscuri Il 24enne è stato ritrovato riverso a terra vicino la malga Raffalt vicino al suo fuoristrada, dove sono state trovate delle tracce di. Il Ris dovrà chiarire tante cose: se quelappartiene ado a qualche altra persona e se le tracce ematiche ritrovate risalgono al giorno delladel 24enne. Vicino al corpo del ragazzo c’era anche la motosega che ne ha provocato l’orribile