Ultime Notizie Roma del 28-08-2024 ore 07 | 10

(Di mercoledì 28 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione e da parte di Francesco Vitale in momenti di paura per un ragazzo di 12 anni di cui non si avevano piùsi trovava all’interno del piano terra di un abitazione tra i due comuni dei riuscito a mettersi in salvo aggrappandosi al primo piano della casa nel frattempo invasa completamente dall’acqua anche a Mugnano del Cardinale pochi chilometri da Baiano la strada che attraversa il paese è stato invaso da un fiume d’acqua impetuoso quasi trascinato le auto parcheggiate frana di fango e detriti nel casertano due sarebbero di Sperti madre e figlio va quartieri abitazioni nubifragio in Irpinia per fango hanno invaso la depilazione confine tra le province di Avellino e Napoli è passato quasi un mese dall’evento di Sharon Verzeni ancora nessun indagato diverse le ipotesi ma ancora niente di concreto novità Sembrerebbero per ...