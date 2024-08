Temptation Island nuova coppia lei svela | Mi ha mandato via di casa chi sono

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Anche la terzadella prossima edizione diè stata presentata. LoroMirco e Giulia, e a rivolgersi alla trasmissione è stata la ragazza, la quale ha ammesso che, nell’ultimo periodo, la loro relazione sta subendo una battuta d’arresto. A seguito di alcune discussioni, infatti, il suo ragazzo l’ha addirittura cacciata via di. Ecco cosa hanno rivelato. ChiMirco e Giulia e perché hanno scelto di partecipare aIl cast della prossima edizione dista gradualmente formandosi. In queste ore, sulle pagine social e sul sito del reality showstati presentati altri due protagonisti, che hanno deciso di mettersi in gioco in questa avventura. Loro si chiamano Mirco e Giulia, stanno insieme da nove anni e convivono da tre.