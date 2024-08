SOLO RUMORS SUL CROATO | SE ESCE ENTRA UN ALTRO Giochi ancora aperti a centrocampo Moro può partire

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Sulla carta, il mercato del Bologna dovrebbe chiudersi con l’innesto di un difensore cle, dopo gli arrivi di Pobega, Dominguez e Iling Junior. Resta una possibilità, però di allargare la rivoluzione di mercato. Perché in fondo di rivoluzione di mercato è giusto parlare dopo gli addii di Saelemaekers, Kristiansen, Zirzkeee e Calafiori, alla luce anche dell’attesa per il rientro di Ferguson. Cinque titolari mancano all’appello rispetto alla scorsa stagione. Ma l’ultimo nodo del contendere riguarda Nikola, schierato titolare tanto contro l’Udinese quanto a Napoli, dove ci ha messo la faccia dopo la sconfitta, dimostrando di non aver ben chiaro il nodo della contesa. "Il problema è l’attacco, dove non riusciamo a concretizzare quanto creiamo", ha dichiarato il giocatore. Peccato che la gara sia finita con 3 gol al passivo e una sola vera occasione da gol per i rossoblù.