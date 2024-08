Sharon Verzeni caccia al coltello usato dal killer | i carabinieri con i metal detector battono la zona dell’omicidio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Terno d’Isola (Bergamo), 28 agosto 2024 – Alla ricerca dell’arma utilizzata dalper ucciderea Terno d’Isola lo scorso 30 luglio. Sono iniziate attorno alle 8 di oggi mercoledì 28 agosto le ricerche da parte deicon idel. Per ora si concentrano nelle area del delitto e subito attorno. Icontrolleranno alcune strade che potrebbero essere state percorse dalin fuga. Il sindaco di Terno, Gianluca Sala, ha comunicato che “saranno chiuse al traffico per un intervallo di tempo circoscritto» alcune strade sul territorio comunale, «misure temporanee necessarie per consentire alle forze dell’ordine di svolgere le operazioni investigative in corso”.