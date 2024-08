Serbia niente Nations League per Vlahovic | Salterò le gare per motivi familiari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Dusanha annunciato che non giocherà con ladurante la prossima sosta per le nazionali. L’attaccante della Juventus lo ha comunicato tramite una storia Instagram questa mattina. Nessun problema fisico alla base della sua scelta, bensì, come ha spiegato sui social: “Ho informato lo staff della nazionale che pernon potrò rispondere alla chiamata del commissario tecnico per le prossime partite dicontro Spagna e Danimarca”, spiega il calciatore bianconero. Il numero 9 dei bianconeri viene infatti da un buon inizio di campionato, con ben due gol segnati nella vittoria per 3-0 contro l’Hellas Verona: “Abbiamo conquistato i tre punti, sono contento per Savona (in gol per la prima volta in Serie A, ndr.), per la squadra e per i tifosi.