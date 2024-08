Serata nella cava di marmo rosso In scena i violoncelli del Mozarteum

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Una, come altre con il violoncello, anzi, con otto: il maestro Massimo Amfiteatrof ne sarebbe felice. Il penultimo appuntamento del Levanto Music Festival Amfiteatrof, ‘Cello!!!’, in programma stasera alle 21.30didi Levanto – con ingresso libero – vedrà protagonisti settee il loro maestro daldi Salzburg. Giovanni Gnocchi, grande e reputatosta accompagnato da sette dei suoi allievi – Valerie Fritz, Enrico Mignani, Leonardo Notarangelo, Giacomo Furlanetto, Douwe Eisses, Eva Sanchez Vegazo e Ignacio Garcia Nunez – con un programma divertente, impegnativo, vario. Il concerto, tra l’altro, è stato condiviso con il Festival di Cervo, per passione cooperativa.