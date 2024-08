Paralimpiadi Parigi 2024 oggi orario cerimonia d’apertura | programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024)mercoledì 28 agosto (a partire dalle ore 20.00) andrà in scena ladelledi. Si preannuncia grande spettacolo nella capitale francese, che tornerà al centro del panorama sportivo dopo aver ospitato le Olimpiadi tra il 26 luglio e l’11 agosto. I Paesi partecipanti avranno la possibilità di sfilare e di mostrarsi al mondo alla vigilia dell’inizio delle gare, che ci terranno compagnia fino a domenica 8 settembre. LA DIRETTA LIVE DELLADELLEDALLE 20.00 L’Italia sarà guidata dai portabandiera Ambra Sabatini e Luca Mazzone: il contingente tricolore è composto da ben 141 atleti per quella che è la spedizione più numerosa della storia per il Bel Paese, tra cui spiccano altre grandi stelle del panorama internazionale come Bebe Vio, Martina Caironi e Assunta Legnante.