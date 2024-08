Nuova ricerca rivela aspetti inediti del dodo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ilè un animale estinto del quale, ancora oggi, molte informazioni restano avvolte nel mistero. Scomparsi nell’arco di pochi decenni, su questa specie alcune informazioni restano ancora un’incognita, ma una. Tra i simboli delle specie estinte, ilè un animale la cui storia è ricca di narrativa spesso misteriosa e talvolta inventata. Scomparsi, anche e soprattutto per mano dell’uomo, in pochi decenni. Isono vissuti nel XVII secolo e per secoli sono stati ritenuti stupidi e lenti. Ma uno studio restituisce a questa specie meritata dignità.o dronte ,Raphus cucullatus, specie estinta @Foto Crediti Envato Elements – VelvetMagLe origini delIl, il cui nome scientifico è Raphus cucullatus, è un uccello incapace di volare e originario delle Mauritius.