Memorial Mario Rimini in bici per solidarietà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Si parte domenica da Appignano per il, rinviato lo scorso 25 aprile. La gara ciclistica devolverà il raccolto a favore di Anffas, in una grande festa all’insegna della. Hanno presentato la gara il sindaco di Appignano Mariano Calamita, il presidente Anffas Marco Scarponi, il consigliere comunale Simone Gasparini,Bravi dell’associazione Giuliodori e Pierpaolo Verdenelli, manager di Mediolanum. Calamita ha spiegato il senso della corsa: "Si tratta di una gara di lunga tradizione, solitamente corsa il 25 aprile, che riprende quest’anno dopo il Covid. Le valenze della manifestazione sono quelle di valorizzare una tradizione e impegnarsi per il sociale: molte associazioni del territorio porteranno il loro contributo".