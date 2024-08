L’illusione Federico Chiesa | ora la Juve si sbarazza di lui e Liverpool diventa già il bivio della carriera

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Da tutto, a niente. Un’illusione, nulla di più. Questo è statoper lantus, i suoi tifosi. E se si vuole anche per la nazionale italiana, ma su quello torneremo poi. Mentre Cristiano Giuntoli e la dirigenza completano la rosa con grandi nomi in queste ultime ore di calciomercato, l’esterno italiano prende il volo direzione Inghilterra, passando in sottofondo. Lasciando amarezza e rimorsi in quella stessa realtà che lo acclamava – al suo arrivo – come il “futuro del calcio italiano”. In quattro anni (o poco meno) a Torino,è stato tutto e niente. Come lo è la natura per Johann Goethe ne “I dolori del giovane Werther”: sarebbe potuto nascere qualcosa, è stato solo un miraggio. Per tutti. Tradito da sé stesso e da un ambiente che lo ha accolto, accudito fino ad accompagnarlo gentilmente alla porta d’uscita. Perché non ne vale più la pena.