L’appello dell’ordine dei medici al governo | In manovra servono 10 miliardi per salvare il Servizio sanitario nazionale

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Diecidi euro in legge di Bilancio da investire sui professionisti della salute. A chiederlo è il presidente della Federazionedegli Ordini deichirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, secondo cui è l’unico modo peril. A due giorni dal vertice di maggioranza che vedrà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni confrontarsi con i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani anche sulla prossima, Anelli accoglie l’impegno preso a fine luglio dal ministro Orazio Schillaci a prevedere risorse dedicate alla valorizzazione del personale e rilancia. “La posta in gioco è alta ed è la sopravvivenza del nostro”, spiega Anelli. “E a dirlo non siamo solo noi, ma i cittadini.