La peste suina avanza un nuovo caso al confine con il lodigiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Costa de’ Nobili (Pavia), 28 agosto 2024 – Undiafricana è stato scoperto in un allevamento di 1500 capi a Costa de’ Nobili, nella zona orientale della provincia di Pavia. L’ondata non si ferma. Dopo Sant’Alessio con Vialone, Inverno e Monteleone, arriva pure Costa de’ Nobili, alcon il. E gli allevatori hanno paura. “Basta che un allevatore abbia il virus sotto la suola di una scarpa – ha detto il direttore di Confagricoltura Pavia Alberto Lasagna - per diventare vettore del contagio”. “Situazione allarmante – ha aggiunto la Coldiretti – subito indennizzi per aiutare le aziende in difficoltà”. Le conseguenze economiche della psa, infatti, sono importanti. Le zone interessate da questa ondata, tra Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, hanno un potenziale economico da oltre 200 milioni di euro all’anno.