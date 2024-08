Incendio a Castelverde | fulmine tra le possibili cause

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Esplosione e fiamme in un appartamento, illesi i residenti Ieri sera, intorno alle 19, un appartamento situato in via Castellalto, nella zona dia Roma, è stato devastato da un. L’incidente è stato preceduto da una forte esplosione, secondo quanto riportato dai due coniugi che abitano al primo piano dell’edificio colpito. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia di Roma e i vigili del fuoco. Dopo un’analisi preliminare, le autorità hanno ipotizzato che l’possa essere stato causato da unche avrebbe colpito l’impianto elettrico dell’abitazione. Fortunatamente, i due residenti sono usciti incolumi dall’incidente, ma l’appartamento ha subito gravi danni. Â