Il Sindaco di Catania dona il sangue all’Arnas Garibaldi

(Di mercoledì 28 agosto 2024) – Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, insieme al dirigente responsabile del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'assessorato della salute regionale, Giacomo Scalzo, accompagnati dal direttore generale dell'Arnas di Catania, Giuseppe Giammanco, hanno dato concreta testimonianza e seguito alla riunione, avvenuta qualche giorno addietro presso Prefettura di Catania, per affrontare l'annosa emergenza relativa carenza ematica in Sicilia, donando il proprio sangue presso la Struttura di Medicina Trasfusionale dell'ospedale di Piazza Santa Maria di Gesù, diretta da Santi Sciacca.