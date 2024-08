Il Napoli di Conte parlano l’avvocato Mandato e Mignano

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 28 agosto 2024) A ‘Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, è intervenutoTommaso. Di seguito le sue dichiarazioni. “Finalmente è arrivato Lukaku ed è finita una delle telenovele dell’estate. Ci sono ancora alcuni problemi nella rosa del, ma era importante il suo arrivo, considerando anche che è ormai impossibile il reintegro di Osimhen. La società ha puntato tutto sued è giusto che lui abbia carta bianca anche sul mercato”., tornando alla sconfitta di Verona “Prendere di faccia la sconfitta di Verona è servita a cancellare nella mente dei calciatori quella malattia che ha colpito iltutta la scorsa stagione. Non credo che dobbiamo aspettarci da questa squadra la bellezza, ma un gruppo che lotterà e che darà sempre tutto in campo.