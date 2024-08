I ristori per le alluvioni ci vengono negati L' allarme degli agricoltori dell' Emilia-Romagna | Ma i soldi ci sono

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 28 agosto 2024) «Abbiamo ancora sotto gli occhi le immagini del disastro: c’è chi ha perso fino al 90 per cento del raccolto di albicocche per i ritorni di freddo e chi, in, ha visto trascinare via dalla furia’acqua piante e attrezzature. Siamo senza parole, ma soprattutto non comprendiamo le motivazioni», dice il presidente di Confagricoltura, Marcello Bonvicini, in merito aia moltia regione colpiti dallee dalle gelate del 2023. Come riporta il Resto del Carlino, complessivamentestate respinte otto domande su dieci. Migliaia di aziende in questi giorni stanno ricevendo una risposta di «diniego totale o parziale» da parte del fondo Agricat chiamato a vagliare le richieste.