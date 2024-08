Errani | Sinner? Non ho dubbi su di lui Per me fu un periodo buio che ha avuto un impatto psicologico

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Sara, medaglia d’oro di doppio femminile con Jasmine Paolini, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato del sogno Olimpiadi, del caso doping in cui fu coinvolta e della forza di risalire in classifica nel tennis femminile. Sara, ce l’ha fatta. Cos’è cambiato con l’oro al collo? «È cambiato qualcosa dentro di me. Era il sogno della mia vita salire sul podio di un’Olimpiade: ho sempre detto, forse da folle, che preferivo una medaglia ad uno Slam. Per me le Olimpiadi sono l’emblema dello sport, sono più grandi del tennis. Ho raggiunto tutto quello che volevo, sono in pace con me stessa e più tranquilla al pensiero che prima o poi mi dovrò ritirare. Sono più felice, ecco». A proposito di team, Pablo Lozano, il suo allenatore, è con lei da 20 anni. Come si tiene vivo un rapporto così longevo tra atleta e allenatore? «È stato speciale che ci fosse a Parigi.