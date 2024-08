Cintolese vuole ripetersi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Anche se è una piccola realtà di Monsummano Terme, ilha dimostrato di essere una squadra ben organizzata, e con degli obiettivi importanti da raggiungere. Lo dimostrano gli ottimi risultati ottenuti, tra cui il terzo posto finale nel girone E di Seconda categoria, conquistato nella passata stagione, a soli 4 punti dal posizione di vertice, occupata dall’Atletico Casini Spedalino. La stagione 2024/2025, oramai alle porte, potrebbe essere quella della conferma, e per questo motivo la società guidata dal presidente Daniele Giannini ha lavorato per mantenere quasi tutto il blocco dei giocatori scesi in campo lo scorso anno, inserendo anche delle pedine importanti e di sicuro spessore.