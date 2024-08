Carburanti Unem | A luglio forte crescita dei consumi

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 28 agosto 2024) ROMA – A, con due giorni lavorativi in più, le vendite di prodotti petroliferi sono cresciute del 5,9% (+277.000 tonnellate) rispetto a2023. A sostenere la decisaun generalizzato incremento dei principali prodotti. Il totale complessivo deiè salito del 7,4% rispetto ad un anno fa (+375.000 tonnellate). Lo rende notospecificando in un comunicato che, in particolare il jet fuel ha registrato in questo mese il record storico pari a 526.000 tonnellate. Cresce dell’8,5% (+63.000 tonnellate) anche la benzina che non raggiungeva questi livelli di consumo da ben 13 anni (agosto 2011). In territorio positivo anche tutti gli altriper la mobilità stradale e quelli per la navigazione (bunker) che evidentemente stanno beneficiando ancora dell’allungamento delle rotte dovute alle difficoltà di transito nel Mar Rosso.