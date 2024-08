Campagna abbonamenti La Fermana taglia i prezzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024)che è tornata ad allenarsi nella giornata di ieri per quella che sarà una settimana tipo, con doppio allenamenti previsto per oggi al Firmum Village con l’obiettivo di mettere sempre più minuti nelle gambe e benzina del motore. Il ritardo di condizione è fisiologico e naturale per una squadra che lavora insieme da dieci giorni, con giocatori che stanno anche arrivando alla spicciolata e una nuova era societaria che si sta delineando in pratica dallo scorso Ferragosto. Molta la carne al fuoco per i gialloblù che hanno intanto presentato ufficialmente Mattia Sardo, l’esterno ex Ostiamare che già si allenava da tempo con i gialloblù e che ha esordito dal primo minuto a Civitanova Marche.