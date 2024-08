Calciomercato | Victor Osimhen clamoroso | ecco la nuova destinazione!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Fervono i preparati in casa del Napoli. Ildei partenopei sembrava essersi un po’ incartato nel mese di agosto, ma nelle ultime giornate Aurelio De Laurentiis, pungolato proprio da Antonio Conte che aveva cominciato a storcere il naso in sede di trattative, si è reso protagonista di diverse accelerazioni che hanno rafforzato, fortemente, la rosa degli ex campioni d’Italia. Mentre Romelu Lukaku è sbarcato oggi a Roma per sostenere le visite mediche a Villa Stuart per poi recarsi nella città partenopea per firmare il contratto e mettersi a disposizione del suo maestro, gli azzurri stanno cercando d’incassare una cifra congrua per, attaccante nigeriano che a inizio mercato ambiva a palcoscenici scintillanti. La realtà per il calciatore africano, invece, sembra essere molto diversa. Clamorosamente aggiungiamo noi.