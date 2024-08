Android 15 in ritardo cattive notizie per i possessori dei nuovi Pixel 9

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Mentre il mondo della tecnologia attende con ansia il lancio di15, le ultimeindicano che l’attesa sarà più lunga del previsto. Idella nuova serie9, appena lanciata da Google, si aspettavano di poter sfruttare immediatamente la potenza del nuovo sistema operativo. Tuttavia, a causa di un lancio anticipato dei dispositivi,15 non è ancora pronto, e la versione stabile non arriverà prima di ottobre 2024. Questoha generato un mix di delusione e aspettative tra gli utenti e gli sviluppatori.9 Pro XL: più iPhone meno. Specifiche e prime considerazioni La serie9 dovrà attendere per15 L’attesa per15 sarà superiore a quanto era stato previsto in precedenze ed è diventato un argomento centrale tra gli appassionati di tecnologia, specialmente dopo il lancio anticipato della serie9.