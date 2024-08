Una gelateria conquista la stella Michelin È la prima volta nella storia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 27 agosto 2024)ha presentato la nuova edizione della guida dedicata a Taiwan, in cui ha annunciato le nuove stelle. Per launaha vinto l'ambito riconoscimento della guida rossa: Minimal a Taichung ha ricevuto la. Dei dieci ristoranti recentemente insigniti, tre sono stati promossi rispetto all'anno scorso, mentre gli altri sette sono entrati a far parte della guida rossa per la, come nel caso di Minimal. Un locale molto diverso dalle classiche gelaterie, perlomeno come le conosciamo in Italia dove si servono principalmente coni e coppette. L'insegna taiwanese, invece, dedica interi menu degustazione all'arte del freddo e impiattamenti degni dei migliori ristoranti fine dining.